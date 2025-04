Comissão do Corinthians coloca Brasileirão como prioridade em 2025: "Não queremos sofrer de novo"

Neste sábado, o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Timão viu com bons olhos a atuação dos mandantes e não escondeu que a prioridade do clube é a liga nacional.

O auxiliar Emiliano Díaz relembrou o sofrimento da última temporada, quando o Alvinegro brigou contra o rebaixamento, e afirmou que isso nunca mais pode acontecer.

"O Brasileirão é sempre a prioridade. Sempre damos prioridade para a liga. O Corinthians sofreu ano passado. Não queremos sofrer de novo. Vamos brigar na copa também, mas a liga é prioridade. Sair da copa é chato, triste, mas não quero nem pensar no que aconteceu nos últimos anos no Brasileirão. É uma catástrofe (cair). Não dá pra ser rebaixado nas copas. No Brasileirão, sim", disse.