Vegetti detona fragilidade defensiva do Vasco após derrota: 'Erros infantis'

O Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 neste sábado, na Neo Química Arena. O resultado marcou o primeiro revés da equipe carioca no Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez, os cruzmaltinos sofreram três gols, assim como no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. A fraca atuação da equipe foi alvo de críticas do atacante Vegetti, que minimizou o fato do Vasco ter entrado em campo com praticamente uma formação alternativa.

"Temos um elenco que quando entrar tem que dar conta. Tem muito jogo, muito campeonato para disputar. Estamos cometendo muitos erros infantis. Não é um problema só da defesa. É do time inteiro. A gente tem que melhorar muito. Não podemos levar três gols hoje, três no jogo anterior, um do Santos. Não tem como competir assim. É o começo. Melhor acontecer agora que mais a frente", disse.