Raphinha é sincero sobre situação do Barcelona e mostra receio: 'Pensaria se seria melhor vir'

O atacante brasileiro Raphinha foi bastante sincero ao ser perguntado em entrevista coletiva, nesta terça-feira, sobre a atual crise administrativa pela qual passa o Barcelona. Punido por LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, por infringir regras do fair play financeiro, o time catalão está impedido de utilizar alguns dos seus reforços mais recentes. É o caso do meia Dani Olmo e o atacante Pau Víctor.

"Para ser honesto, e não gosto de mentir, se estivesse em outro clube, pensaria se seria melhor vir para cá", disse Raphinha em Jeddah, na Arábia Saudita, onde o Barcelona enfrenta, nesta quarta-feira, o Athletic Bilbao, pelas semifinais da Supercopa da Espanha.

Dani Olmo foi contratado em agosto de 2024 do Red Bull Leipzig pelo Barcelona, por 60 milhões de euros, e atuou normalmente pelo time azul-grená até o final do ano passado. Durante este período, o clube se utilizava da lesão do zagueiro Andreas Christensen para poder utilizar Olmo, como uma brecha na regra aliviava a folha salarial dos custos de um atleta lesionado.