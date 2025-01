Botafogo anuncia casa de apostas e define maior patrocínio da sua história

"A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial", afirmou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A Vbet apoia outros grandes do futebol internacional, como Arsenal (Inglaterra), Monaco (França), Nice (França), Dínamo de Kiev (Ucrânia) e as seleções da Argentina, Ucrânia e Malta.

"Essa parceria é um marco importante para a Vbet, demonstrando nossa dedicação ao crescimento e nossos planos ambiciosos no Brasil. O 'V' em Vbet representa 'vitória' e estamos orgulhosos de nos associar a um clube que alcançou tanto sucesso em sua história. Com nosso compromisso com a conformidade regulatória do Brasil, buscamos oferecer uma experiência excepcional aos fãs de futebol, com foco em segurança, confiabilidade e inovação", disse Ruben Tovmasyan, CEO da Vbet Brasil.