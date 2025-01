Ex-atacante Robbie Keane é anunciado como o novo treinador do Ferencváros

Um dos maiores nomes do futebol irlandês, o ex-centroavante Robbie Kane foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Ferencváros. O clube da Hungria divulgou o acerto com o técnico em suas redes sociais nesta segunda-feira.

Keane encerrou a carreira nos gramados em 2018 e teve um papel de destaque ao levar a Irlanda para a Copa do Mundo de 2002, que foi realizada no Japão e na Coreia do Sul. Em sua trajetória como goleador, ele anotou 126 gols em 349 jogos.

Em sua postagem, a diretoria comemorou a aquisição e disse que a chegada do profissional é um indicativo de um futuro promissor para o clube. "Estamos emocionados em anunciar que Robbie Keane é o treinador principal", disse o texto.