Endrick foi 'nota desafinada' no Real Madrid, diz imprensa espanhola

No fundo do armário

O As publicou ainda que "Endrick é um nove especial. A força e a agressividade compensam a falta de altura em uma posição onde o padrão é diferente. Nos últimos meses, ele não tem sido nem uma alternativa em momentos de dificuldade, um período de declínio que o deixou no fundo do armário."

Segundo o jornal Marca, "em uma partida em que tudo corria perfeitamente para o Real Madrid e em que as oportunidades se acumulavam, o jovem brasileiro era a nota que não estava afinada. Por mais que tentasse, o gol lhe era negado em lances que fazem o atacante ver o goleiro rival como um gigante de sete braços e sete pernas que não tem como vencer."

O Marca relata que, no segundo tempo da partida, o técnico Carlo Ancelotti chamou Endrick para conversar à beira do gramado e pediu calma ao jogador, "algo necessário a um jovem que atravessa a dura etapa de uma mudança radical em sua vida, não só no esporte."

Em seu primeiro ano no Real, o brasileiro foi titular apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Lille, em 2 de outubro de 2024, pela liga dos Campeões. Além disso, entrou durante o jogo em outras duas partidas da Liga dos Campeões e em 12 compromissos do Campeonato Espanhol, tendo marcado dois gols até aqui com a camisa do time merengue.