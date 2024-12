Pistons acertam ataque de 4 pontos faltando 3 segundos e vencem Kings por 114 a 113 na NBA

Em um ataque de 4 pontos faltando 3 segundos para o fim do jogo, Jaden Ivey garantiu o triunfo do Detroit Pistons sobre o Sacramento Kings por 114 a 113 na noite de quinta-feira no Golden 1 Center, na Califórnia.

Com os Pistons perdendo por 113 a 110, Ivey converteu uma cesta de 3 pontos no canto direito de ataque e foi derrubado por De’Aaron Fox. Ivey acertou o lance livre para deixar o Detroit com vantagem. Na sequência, Fox errou um arremesso do meio da quadra.

O time da casa jogou desfalcado de Domantas Sabonis (doente) e vencia por 68 a 53 no intervalo. Apesar das falhas no final do jogo, Fox foi o cestinha do Sacramento com 26 pontos, e Trey Lyles marcou 20.