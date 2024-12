Cristiano Ronaldo se vê 'muito novo' e crava: 'Serei dono de um grande clube'

Com duas passagens pelo Manchester United, o atacante disse ser difícil voltar ao clube inglês como jogador. "A Premier League (o Campeonato Inglês) é a liga mais difícil do mundo. Todas as equipas são boas, lutam e são fortes. Hoje o futebol também é diferente", afirmou ele, citando o problema do ex-clube.

"Disse isto quando saí de lá, o problema não são os treinadores. Dou sempre este exemplo, se tivermos um aquário com um peixe doente, se o tirarmos de lá, tratarmos dele e voltarmos a pô-lo no aquário, voltará a ficar doente. Este é o problema", disse o atacante, que deixou o clube em 2022.

"Se eu for dono do clube, vou esclarecer as coisas e ajustar o que eu acho que está errado", completou Cristiano Ronaldo, que participou de um painel com o

goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo disputou 19 partidas pelo Al-Nassr por 4 competições diferentes, marcando 16 gols e conseguindo 3 assistências.