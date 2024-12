Ex-Corinthians se despede rumo ao Ceará: 'Levo apenas gratidão e orgulho'

No time principal, contudo, a trajetória de Matheus foi mais irregular. Depois da promoção à equipe profissional em 2023, o jogador perdeu espaço gradualmente, ficando fora até do banco de reservas em algumas partidas. Nesta temporada, disputou apenas 12 dos 73 jogos do Corinthians.

Sem espaço na equipe comandada por Ramón Díaz, o meio-campista foi negociado com o Ceará, com o qual acertou contrato de três anos. Ele chegou ao time cearense sem custos. O time disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2025.