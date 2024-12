Libertadores 2025 confirma todos os times e potes após definição na Colômbia

A 66ª edição da Copa Libertadores já tem os seus 47 times participantes definidos. Com o fim do Campeonato Colombiano, no domingo, e também do Boliviano, todos os clubes já sabem contra quem competirão na fase preliminar do torneio, cujo sorteio de confrontos foi realizado na última quinta-feira.

Com seis times, a primeira fase se inicia no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 12 do mesmo mês. Os três vencedores avançam para a segunda fase, da qual participam Corinthians e Bahia. Com oito confrontos, esta etapa acontece entre 19 e 26 de fevereiro. Oito clubes avançam para a terceira fase e se enfrentam para decidir os quatro que chegarão a fase de grupos da Libertadores. As disputas da última etapa serão realizadas entre 5 e 12 de março.

Os confrontos da fase de grupos só serão definidos em sorteio no dia 19 de março. Ao todo, 28 clubes já são conhecidos mais os quatro vencedores da fase preliminar jogarão entre 2 de abril e 28 de maio para chegar ao mata-mata. Seis brasileiros já estão oficialmente na fase de grupos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Internacional.