Onde vai passar Botafogo x Juventude pelo Brasileirão 2025? Como assistir

Botafogo e Juventude entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo estreou no Brasileirão com um bom resultado fora de casa. Jogando no Allianz Parque, o Glorioso empatou com o Palmeiras em 0 a 0.