CBF recebe alerta manipulação após jogador do Juventude receber cartão amarelo suspeito

A diretoria do Juventude foi pega de surpresa após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicar o clube sobre um alerta de manipulação de resultados envolvendo o atacante Ênio, de 24 anos. O cartão amarelo recebido pelo jogador na primeira rodada do Brasileirão gerou suspeita em casas de apostas. A entidade foi notificada por meio de um relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas). A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Ênio foi advertido com amarelo pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli no segundo tempo do triunfo do Juventude sobre o Vitória, por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS). O atacante recebeu o cartão por reclamar de uma falta próxima à área do time gaúcho. Procurado pela reportagem, o Juventude avisou que está avaliando a questão internamente e não vai se manifestar neste momento. A tendência é de que um posicionamento seja divulgado no início da próxima semana. Por ora, Ênio também não vai se pronunciar sobre o assunto.

O Juventude não relacionou o jogador para a partida deste sábado, no Rio, contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão. Ênio tem proposta para transferência, sendo o Grêmio um dos interessados. Uma fonte ouvida pela reportagem acredita que a oferta deve ser retirada após a polêmica. O Juventude não informou se ausência do atleta na relação se deu por causa da possibilidade de trocar de clube ou por causa da suspeita de manipulação.