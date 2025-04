Corinthians x Vasco online e com imagens: veja onde assistir ao vivo

Corinthians e Vasco duelam hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Corinthians quer a primeira vitória no Brasileirão. Fora de casa, com um time alternativo, o Timão empatou em 1 a 1 com o Bahia.