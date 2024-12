São Paulo encaminha vendas de atletas por R$ 60 milhões e reformula seu elenco para 2025

Depois do inédito título da Copa do Brasil em 2023, o São Paulo começou 2024 com altas expectativas, especialmente por causa da também inédita conquista da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras no início do ano. Porém, o time tricolor foi ficando pelo caminho nas competições que foi participando e hoje projeta uma reformulação quase total para o elenco em 2025.

É bem verdade que o São Paulo que começou o ano não foi o mesmo que terminou. Logo nos primeiros dias de 2024, perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira. Para seu lugar, contratou Tiago Carpini, uma aposta que não deu certo e ele acabou sendo demitido ainda em abril. Dias depois, fechou com o argentino Luis Zubeldía, com um olhar especial para a Libertadores. O São Paulo começou muito bem com o comandante, mas no final da temporada o namoro acabou e boa parte da torcida clamou pela troca no comando técnico mais uma vez.

O departamento médico também foi uma preocupação constante nesta temporada, com destaque para as ausência de Alisson e Pablo Maia, os volantes que davam segurança ao meio de campo. Para efeitos de comparação, num mesmo jogo da Libertadores, contra o Talleres, a equipe então comandada por Carpini perdeu Rafinha, Wellington Rato e Lucas, todos machucados no primeiro tempo. João Moreira, Patryck e outros também sofreram com lesões.