Fortaleza reencontra Colo-Colo em clima tenso por vaga no Grupo E da Libertadores

Com a vitória nos tribunais esportivos, o Fortaleza chegou a quatro pontos e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, empatado com o Racing-ARG, que leva vantagem no saldo de gols. O líder é o surpreendente Atlético Bucaramanga, com cinco. Os colombianos recebem o Racing nesta rodada, em jogo que pode embaralhar ainda mais a disputa pela classificação às oitavas de final.

Do outro lado, o Colo-Colo vive momento crítico. O time chileno ainda não venceu na fase de grupos e amarga a lanterna do Grupo E, com apenas dois pontos somados em três partidas - sendo dois jogos como mandante. Uma nova derrota nesta terça-feira pode significar eliminação precoce, algo que aumentaria ainda mais a pressão sobre o elenco e a diretoria do clube de Santiago.

Para o Fortaleza, a partida tem valor duplo: além de valer uma possível entrada no G-2 da chave, representa uma chance de dar resposta em campo aos episódios recentes que feriram a imagem do confronto anterior. O Castelão deve receber bom público, e o time comandado por Juan Pablo Vojvoda promete intensidade desde os primeiros minutos.

O time, no entanto, chega para o confronto cercado de dúvidas e problemas médicos. O técnico Vojvoda terá que lidar com uma série de desfalques importantes e pode ser obrigado a mexer em praticamente todos os setores. O último a entrar no departamento médico foi o zagueiro Gustavo Mancha, que deixou a partida com o São Paulo com dores no tornozelo. Ele é dúvida, e caso não tenha condições de jogo, deve ser substituído por Kuscevic.

Além disso, o técnico não contará com os laterais Tinga e Diogo Barbosa, ambos com entorses no tornozelo. No setor ofensivo, o atacante Moisés também está fora - ele trata um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

Outros três jogadores seguem como dúvidas para a partida decisiva. O zagueiro Gastón Ávila, com trauma na mão direita, e o volante Rodrigo, em fase de recondicionamento físico, ainda não têm presença garantida. Já o defensor Brítez, que se recupera de entorse no tornozelo, voltou aos treinos com bola, mas sua utilização ainda dependerá de avaliação até momentos antes do jogo.