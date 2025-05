Corinthians recebe América de Cali de ânimo renovado por recuperação na Sul-Americana

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De ânimo renovado após a chegada do técnico Dorival Júnior, o time alvinegro mira uma vitória para se recuperar na Copa Sul-Americana.

A equipe corintiana está na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, um a menos do que o próprio América de Cali, que tem cinco e está na vice-liderança da chave. Os argentinos do Huracán, com sete, estão na primeira colocação. Já o Racing de Montevidéu ainda não pontuou. Quem terminar na ponta avança diretamente para as oitavas, enquanto o segundo colocado disputa um playoff com uma equipe eliminada na fase de grupos da Libertadores.

Já são duas vitórias consecutivas desde que Dorival assumiu o comando da equipe. O treinador estreou com o time superando o Novorizontino fora de casa pela Copa do Brasil, por 1 a 0, e depois pôde desfrutar do apoio da torcida corintiana no duelo com o Inter, em Itaquera, vencido pelos donos da casa em um eletrizante 4 a 2.