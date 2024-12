Como advogado entusiasta das motos foi decisivo para volta da MotoGP para o Brasil em 5 meses

A MotoGP encerrará em 2026 um jejum de 22 anos sem corridas no Brasil. A principal competição de motovelocidade do mundo voltará a ter uma etapa em Goiânia, palco de três provas na década de 80. A longa ausência da MotoGP em solo brasileiro contrasta com a rapidez com que as negociações foram realizadas para este aguardado retorno: apenas cinco meses. Por trás desta velocidade está um advogado entusiasta das motos. Mesmo sem cargos no governo estadual ou na Dorna Sports, empresa detentora dos direitos da MotoGP, Walmir Cunha se tornou o idealizador da volta da categoria ao Brasil.

Advogado especializado em Direito Empresarial e agronegócio, Cunha jamais trabalhou com motos ou competições. Mas é um fã da motovelocidade desde a infância. "Sou um apaixonado por motociclismo. Minha paixão vem de 1989, quando meu pai me levou na Praça Tamandaré, em Goiânia, para ver as motos esportivas. Me despertou uma grande emoção. Comecei a ver todas as corridas da MotoGP na TV", conta o goiano, ao Estadão.

A história de Cunha com o retorno da categoria ao Brasil começou em fevereiro deste ano, atravessou o Oceano Atlântico para diversos contatos com a Dorna, sediada na Espanha, contou com reuniões em Portugal e na Holanda, inúmeras visitas à secretarias estaduais de Goiás e com o decisivo networking do advogado com empresários e autoridades espanholas.