Zubeldía valoriza mentalidade do São Paulo e mira sequência: 'Sabemos onde queremos chegar'

Invicto no Campeonato Brasileiro e com campanha sólida na Libertadores, o São Paulo vive um momento de confiança. Após mais uma vitória no torneio continental, o técnico da equipe evitou olhar para o que já passou e preferiu projetar os próximos passos, destacando a evolução mental do grupo e a necessidade de manter o foco nas competições.

"Acho que o que está acontecendo com o André e com muitos jogadores também, é que estão tendo uma mentalidade consistente", avaliou. "No último jogo percebi ele e o Ferreira um pouco mal pelo pênalti, e hoje fizeram um jogo muito bom. Isso mostra que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir, e isso é para todos. Estamos todos alinhados pelos objetivos."

Com dez pontos no Grupo B da Libertadores, o São Paulo encaminhou a classificação às oitavas de final e agora volta as atenções ao Brasileirão. O comandante destacou o peso da maratona nacional, mas apontou que o time está se preparando para lidar com os diferentes contextos.