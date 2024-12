Libertadores: Conmebol define data e horário das estreias de Corinthians e Bahia

Os critérios usados pela entidade para definir os potes do sorteio foram a posição no ranking da Conmebol e a lista dos times já confirmados nesta fase prévia do torneio. O Corinthians ocupa o 18º lugar, enquanto o Bahia aparece na 77ª posição.

Classificação e jogos Libertadores

Embalado pela excelente campanha no final do Campeonato Brasileiro, quando encerrou a competição com nove vitórias consecutivas, o time paulista aposta na continuidade da filosofia de trabalho do treinador Ramón Diaz para iniciar bem não só a temporada, mas também a caminhada na fase preliminar da Libertadores.

Os exames laboratoriais, normalmente feitos no retorno dos atletas das férias, foram antecipados e aconteceram às vésperas do encontro com o Grêmio, pela última rodada do Nacional. O clube agora trata da reformulação do elenco. O atacante Romero, que aceitou a renovação automática, segue na equipe.

Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, antecipou que a prioridade vai ser manter os principais nomes para a temporada 2025. De acordo com o dirigente, as contratações que forem feitas serão de reforços pontuais pedidos pelo treinador.