Presidente da Conmebol diz que final da Libertadores de 2025 pode ser no Brasil

Durante o evento que teve como atração principal o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a final da Copa Libertadores de 2025 poderá acontecer no Brasil. O dirigente revelou ainda que Brasília se colocou à disposição para receber a decisão, mas ainda não protocolou sua candidatura.

"É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra", disse o dirigente, que garantiu que a final continuará sendo disputada em jogo único.

"Sim, não tem volta. A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade. E isso é justiça esportiva, é bom para os dois times. Muitas vezes, como foi o caso do ano passado, não tem como garantir que o estádio vai ser neutro. Mas ter um só jogo é justiça esportiva", completou.

Neste ano, a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG foi realizada no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Já a decisão da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing foi no Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Alejandro Domínguez aproveitou o momento para falar sobre o Mundial de Clubes e afirmou querer ver um time sul-americano sendo campeão. No total, são seis: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Boca Juniors e River Plate.

"A Conmebol está vivendo um grande momento agora, estamos em modo Campeonato do Mundo. Acredito que está na hora de um time sul-americano ganhar, sobretudo na primeira vez neste torneio. Tem tudo, times brasileiros, da Argentina, tem que acreditar que é possível", concluiu.

O Mundial de Clubes será realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho em 2025, nos Estados Unidos.