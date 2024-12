Ancelotti dá recado a Endrick após novo jogo no banco: 'Tem que trabalhar'

Após reduzir a diferença para o Barcelona no Campeonato Espanhol a um ponto com a combinação de resultados da rodada do fim de semana (triunfo sobre o Getafe e revés do clube catalão para o Las Palmas), o técnico Carlo Ancelotti mandou um recado para o atacante Endrick, que assistiu à vitória do Real Madrid do banco de reservas.

"Endrick tem que trabalhar. Não queria modificar e fazer uma mudança a dois minutos do final porque o Mbappé estava sendo muito perigoso", afirmou o treinador italiano ao jornal "Mundo Deportivo". Na partida, ele deu oportunidades a jovens como Arda Guller e Brahim Díaz, que deram mais consistência ao time.

"Brahim Díaz e Arda Guller estavam fazendo um bom trabalho defensivo. Ele (Endrick) aqueceu e não entrou, mas estará pronto (disponível) para a próxima partida", completou o comandante da equipe merengue. Ainda de acordo com periódico espanhol, o brasileiro vive um "ostracismo sem fim" e de grande promessa agora está na condição de "reserva fixo".