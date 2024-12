Atlético-MG: Paulinho revela lesão e fará cirurgia; Vargas indica saída

Após o vice-campeonato da Copa Libertadores, com a derrota para o Botafogo, por 3 a 1, neste sábado, em Buenos Aires, na Argentina, o atacante Paulinho abriu o coração e revelou que jogou quase toda a temporada com uma lesão na canela. Ele passará por uma cirurgia, a qual ainda não foi marcada pelo departamento médico do clube.

"No começo do ano, tive uma lesão num treinamento, uma pancada na canela, provavelmente fez uma pequena fissura, mas passou. Conforme fui jogando, se não me engano, no período da Copa América, a gente ficou muito desfalcado, tive que jogar muitos 90 minutos, nesse lugar onde machucou ficou tentando calcificar o osso", explicou o atacante, que acabou passando em branco no revés para o Botafogo. O Atlético também foi superado na final da Copa do Brasil, para o Flamengo.

"Foram criando outras camadas de osso, e com isso, conforme fui jogando bastante tempo, a fratura foi abrindo. Com isso, fez uma fratura por estresse. Muita dor, a dor só foi aumentando com o tempo. Até o meio do ano, ainda estava bem tranquilo, não jogava com injeção e a partir do jogo com o Vasco no Brasileiro, em julho, tive que começar a jogar com injeção, porque a dor era muito grande", completou.