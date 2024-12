Leclerc mantém Ferrari na briga pelo Mundial de Construtores: 'Até a última corrida'

O inesperado segundo lugar de Charles Leclerc no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste domingo, e as punições sofridas pela McLaren durante a corrida, deixaram a Ferrari viva na briga pelo título do Mundial de Construtores. A escuderia italiana tem 619 pontos, contra 640 da McLaren. A decisão ficou para Abu Dabi.

"Estou muito feliz. Sinceramente, assinaria correndo antes da corrida um contrato que me garantisse chegar em segundo em uma pista como essa depois de um fim de semana desses, porque as características do nosso carro não se encaixam muito bem com essa pista", disse.

"Sabíamos que seria um fim de semana muito difícil comparado com a McLaren, mas, no final, conseguimos tirar pontos deles, então a luta será até a última corrida", afirmou.