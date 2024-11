Atlético-MG poupa jogadores e perde do Juventude em Minas antes da decisão da Libertadores

De olho na final da Copa Libertadores, o Atlético-MG usou um time alternativo e perdeu para o Juventude, por 3 a 2, nesta terça-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o time mineiro não teve foco, sobrou ao time gaúcho garra e determinação para buscar a vitória, que só foi garantida aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo foi disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), e com portões fechados, devido aos incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil na Arena MRV.

Com 44 pontos, em 10º lugar, o Atlético-MG foca suas atenções para o confronto com o Botafogo pelo título continental, em jogo marcado para sábado, em Buenos Aires. O Juventude, quatro jogos sem perder, tirou proveito disso e alcançou os 42 pontos, em 13º, e ficando bem próximo de seu objetivo, que é garantir sua permanência na elite nacional em 2025.

O resultado também acabou rebaixando o Cuiabá para a Série B, de forma matemática, porque não pode mais alcançar os rivais diretos na briga contra a degola. Fará companhia ao lanterna Atlético-GO. No momento, seguem no Z-4, o Red Bull Bragantino, com 37, e o Criciúma, com 38 pontos.

Com uma equipe com vários reservas, o Atlético-MG viu o Juventude fazer pressão nos primeiros minutos e abrir o placar aos 21. Depois de recuperar a bola no meio-campo, Ronaldo encontrou Edson Carioca, que invadiu a área e tocou para Lucas Barbosa finalizar no cantinho, sem chances para o goleiro Matheus Mendes.

Depois do susto, o Atlético-MG foi ao ataque e teve duas chances para empatar, mas não aproveitou. Aos 32, depois de um contra-ataque, Palacios bateu colocado, mas Gabriel fez a defesa. Já aos 38, Alan Kardec contou com um erro na saída de bola adversária e bateu firme, mas a bola desviou em Lucas Freitas e saiu raspando a trave.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG seguiu em cima e criando jogadas de perigo, em busca do empate. A melhor chance veio em uma cabeçada de Vargas, aos 11 minutos, que saiu por pouco.

Foi o Juventude que voltou a balanças as redes. Aos 21 minutos, depois de um bate-rebate na área, após um escanteio, Danilo Boza pegou a sobra e bateu firme, mas parou em defesa de Matheus Mendes. Porém, no rebote, Gilberto não desperdiçou ao bater forte e comemorar com uma cambalhota.

Mas, quando parecia que o Juventude sairia com a vitória, o Atlético-MG resolveu reagir e em menos de dez minutos, empatou. Aos 27, Vargas encontrou Alisson, invadindo a área, que bateu na saída de Gabriel, que nada pôde fazer. Já aos 35, foi a vez de Vargas deixar a sua marca. Ele converteu um pênalti marcado após o próprio meia ter sido derrubado na área por Jadson.

Se parecia que o empate seria o resultado final, a história voltou a mudar, porque o time gaúcho fez o terceiro gol aos 48 minutos. Após troca de passes entre Gilberto e Luis Oyama, a bola ficou para o chute cruzado de Erick Farias: 3 a 2.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo dia 4. O Atlético-MG visita o Vasco, em São Januário, às 19h. O Juventude, por sua vez, encara o São Paulo, no Morumbi, às 20h. Já na última rodada, o time mineiro joga contra o Athletico-PR (em casa) e os gaúchos pegam o Cruzeiro (em casa).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 3 JUVENTUDE

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos (Deyverson) e Palacios (Gustavo Scarpa); Otávio, Igor Gomes (Alisson), Rubens e Bernard; Vargas e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca (Luís Oyama); Lucas Barbosa (Marcelinho), Edson Carioca (Erick Farias) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Lucas Barbosa, aos 21, do primeiro tempo. Gilberto, aos 21, Alisson, aos 27, e Vargas, aos 35, e Erick Farias, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Igor Gomes (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - portões fechados

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).