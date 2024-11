Sinner bate holandês e fecha ano perfeito com título da Copa Davis para a Itália

A Itália é tricampeã da Copa Davis. O título foi conquistado neste domingo, em Málaga, na Espanha, com a vitória de Jannik Sinner, número 1 do mundo, sobre o holandês Tallon Griekspoor por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1h35min de partida. Mais cedo, o também italiano Matteo Berrettini havia superado Van de Zandschulp, da Holanda, por 6/4 e 6/2.

Este foi o segundo título consecutivo da Itália na Copa Davis, já que havia levantado o caneco também no ano passado. O outro título ocorreu em 1976. Já a Holanda disputou a sua primeira final da competição, mas faltou experiência para ter a conquista inédita.

"Foi um ano incrível. Estou muito orgulhoso do time. Há muito trabalho por trás disso. Estamos muito felizes em segurar este troféu novamente. Foi um dia muito difícil, de muita tensão, mas estamos felizes em estar aqui, novamente, com esse troféu. Parece que estamos na Itália", afirmou Sinner, que teve um ano perfeito, com oito títulos, além da Copa Davis.

Sinner se torna o primeiro tenista a ter dois títulos de Grand Slam, vencer o ATP Finals e a Copa Davis na mesma temporada. Ele terminou o ano com 73 vitórias a apenas seis derrotas, além de ser o segundo a vencer ao menos um set em todas as partidas no ano. Isso só havia sido alcançado por Roger Federer, em 2005.

Para confirmar o título da Itália na Copa Davis, Sinner superou uma batalha no primeiro set contra Griekspoor. Sem quebrar de serviço, foi decidido no tie-break. O número 1 do mundo mostrou mais frieza e precisão para largar na frente por 7/6 (7/2), com direito a impressionantes 12 aces e 17 winners.

No segundo set, o holandês indicava que poderia surpreender. Griekspoor saiu na frente do placar, mas acabou tendo três serviços quebrados e não suportou a pressão de jogar contra o atual melhor do mundo. No game decisivo, evitou três match points, mas acabou sendo superado por 6/2.