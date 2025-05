Campeão olímpico Gary Hall Jr. recebe réplicas de 10 medalhas perdidas nos incêndios de Los Angeles

LAUSANNE, Suíça (Reuters) - O múltiplo campeão olímpico de natação Gary Hall Jr. recebeu réplicas de suas 10 medalhas olímpicas na segunda-feira, depois que as originais foram destruídas durante os incêndios florestais de Los Angeles em janeiro.

As medalhas foram entregues pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, durante uma cerimônia na sede do órgão dirigente dos Jogos, em Lausanne.

"Obrigado pelas medalhas", disse Hall Jr. em um breve discurso. "Nunca antes 10 medalhas olímpicas foram substituídas. Provavelmente porque ninguém havia perdido 10 medalhas até então. Vou cuidar melhor delas."