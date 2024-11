Federer presta homenagem a Nadal: 'Deixou o mundo orgulhoso, estarei sempre torcendo por você'

Ídolo do tênis, Rafael Nadal se despede oficialmente das quadras a partir desta terça-feira, com a realização da Copa Davis em Málaga, onde a Espanha encara a Holanda. Antes das partidas, o ex-número 1 do mundo recebeu uma bela e emocionante homenagem do suíço Roger Federer, outra lenda da modalidade e seu amigo pessoal.

Federer usou suas redes sociais para publicar uma enorme e emotiva carta de agradecimento a Rafael Nadal, que o apoiou muito na aposentadoria, em 2022, e jogou a seu lado na partida do adeus, na Slaver Cup.

"Vamos Rafa, enquanto você se prepara para se despedir do tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes que você comece a se emocionar. Vamos começar pelo óbvio: você me venceu... e muito. Mais do que eu fui capaz de vencer você. Você me testou como nenhum outro. No saibro, parecia que eu estava entrando no seu quintal, você me fez trabalhar mais do que eu jamais pensei que poderia apenas para manter minha posição", começou Federer.

E frisou as "artimanhas" do espanhol. "Você me fez repensar meu jogo, chegando até a mudar o tamanho da cabeça da minha raquete, na esperança de ganhar uma vantagem. Não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas você levou tudo isso para o próximo nível, organizando esses rituais, com as garrafas de água como soldados em treinamento, arrumando o cabelo, arrumando a cueca... Tudo isso com a maior intensidade, meio que gostei de tudo."

O suíço revelou que cresceu muito no tênis impulsionado por Nadal, um de seus maiores oponentes em quadra. "Você me colocou à prova como nenhum outro. Meu jogo Depois do Aberto da Austrália de 2004 eu me senti no topo do mundo, então você chegou e toda aquela hype em torno disso não foi coincidência. Na minha última partida significou tudo para mim que você estivesse ao meu lado e sempre estarei torcendo por você."

Federer garante que não ficou mais no topo do ranking por causa do genial Nadal. "Depois do Aberto da Austrália de 2004, alcancei o primeiro lugar no ranking pela primeira vez. Eu pensei que estava no topo do mundo, e estava, até dois meses depois, quando você entrou na quadra em Miami com sua blusa vermelha, exibindo seus bíceps, e me venceu de forma convincente. Jovem jogador incrível de Mallorca, um talento geracional, que provavelmente ganharia um torneio importante um dia. Estávamos ambos no início da nossa jornada e é uma jornada que acabamos empreendendo juntos vinte anos depois", ressaltou.

O suíço continuou sua homenagem ressaltando a carreira do amigo. "Rafa, tenho que te dizer: que recorde incrível você alcançou, incluindo 14 Abertos da França, histórico. Você deixou a Espanha orgulhosa... Você deixou todo o mundo do tênis orgulhoso, pensando nas memórias que compartilhamos. Jogando aquele jogo meio grama e meio barro. Quebrando o recorde de público de todos os tempos, tocando para mais de 50.000 fãs na Cidade do Cabo, África do Sul. Sempre rindo alto."

"Obrigado mais uma vez por me convidar para ir a Maiorca para o lançamento da Academia Rafa Nadal em 2016. Na verdade, fui eu que me convidei. Eu sabia que você era gentil demais para insistir para que eu estivesse lá, mas não queria perder. Você sempre foi um modelo para crianças de todo o mundo e Mirka (mulher do suíço) e eu estamos muito felizes que nossos filhos foram educados em suas academias. Eles se divertiram muito e aprenderam muito, como milhares de outros jovens jogadores. Mesmo que eu sempre tivesse medo de que meus filhos voltassem para casa jogando tênis com a mão esquerda", brincou.

Por fim, um agradecimento em forma de torcida. "Rafa, sei que você está focado na última parte de sua carreira épica. Falaremos sobre isso quando terminar. Por enquanto, quero apenas parabenizar sua família e equipe que desempenharam um papel vital no seu sucesso. E quero que você saiba que seu velho amigo está sempre torcendo por você e continuará torcendo por tudo o que você fizer daqui em diante."