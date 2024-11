Série B: Guarani perde do Brusque e não tem mais chances de deixar lanterna

No duelo entre dois times que já entraram em campo com o rebaixamento decretado para a Série C de 2025, Brusque e Guarani se encontraram no estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina, na manhã deste domingo. O time paulista foi derrotado por 2 a 1 e não tem mais chances de sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rodolfo Potiguar e Diego Mathias, um em cada tempo, fizeram os gols da vitória do Brusque, enquanto Léo Porfírio descontou nos acréscimos. Com o resultado, o time catarinense voltou a vencer após cinco derrotas seguidas, mas segue na 19ª e penúltima colocação, com 36 pontos. Já o Guarani, que chegou à 30ª rodada consecutiva na lanterna, tem 32 pontos.

O Brusque aproveitou logo a primeira chance que teve para abrir o placar. Aos seis minutos, Marcelo cruzou na área e a zaga do Guarani afastou. Mas a bola sobrou nos pés de Rodolfo Potiguar que arriscou um chute de longe e marcou um golaço, mandando a bola no ângulo de Fred Conte, que nada pode fazer.