Danilo é relacionado para Flamengo x Grêmio após quase dois meses fora

Danilo estava se recuperando bem, mas voltou a sentir a lesão, o que retardou sua volta. Na última sexta-feira ele participou de uma ação no Ninho do Urubu para divulgar o novo programa do sócio-torcedor e, ao vestir a camisa rubro-negra, desabafou: "que saudade de vestir essa camisa".

Apesar de estar relacionado, Danilo iniciará a partida no banco de reservas. A provável dupla titular será Léo Ortiz e Léo Pereira.

O experiente defensor soma cinco partidas pelo Flamengo até aqui, sendo quatro delas como titular.

