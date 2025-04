Internacional renova contrato de Roger Machado até 2026

O ????????? ???????! ???

Contratado em julho de 2024, o treinador acumula 43 partidas pelo Inter, com 24 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas. Sob seu comando, a equipe gaúcha saiu de uma fila de nove anos sem títulos ao conquistar o Campeonato Gaúcho nesta temporada.

"A permanência do Roger reforça a convicção no trabalho que estamos desenvolvendo. Acreditamos na continuidade como um dos pilares para alcançar nossos objetivos esportivos, e o Roger é peça central nesse projeto", analisou o presidente do clube, Alessandro Barcellos .