F1: Piastri celebra pole no Bahrein e Norris se vê 'fora de sintonia'

A McLaren viveu sentimentos opostos após a classificação deste sábado para o GP do Bahrein. Enquanto Oscar Piastri comemorou a pole position e se mostrou confiante para a corrida, Lando Norris admitiu frustração com seu desempenho e afirmou que está em busca de explicações para o rendimento abaixo do esperado.

O que aconteceu

Piastri garantiu sua segunda pole na temporada 2025 - a terceira da carreira - e destacou o bom ritmo desde os treinos livres. O jovem piloto também mostrou otimismo com a corrida e acredita que tem tudo para transformar a posição de largada em um grande resultado.