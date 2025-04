Inter renova com Roger Machado até 2026: 'É uma alegria seguir no projeto'

O Internacional anunciou neste sábado a renovação contratual com o técnico Roger Machado até dezembro de 2026. À frente da equipe desde julho de 2024, o treinador conquistou a confiança da diretoria e da torcida com uma campanha sólida, que inclui o título invicto do Campeonato Gaúcho de 2025 e uma sequência de 16 partidas de invencibilidade na atual temporada.

O que aconteceu

Com 43 jogos no comando colorado, Roger soma 24 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 65,8%. O desempenho ofensivo também chama atenção: são 74 gols marcados e 36 sofridos, com saldo positivo de 38 gols. Jogando no Beira-Rio, o aproveitamento é ainda mais expressivo — 76,8% em 23 partidas como mandante.