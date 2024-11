Alcaraz derrota Rublev, reage no ATP Finals e mantém chances de avançar

Após uma estreia decepcionante, Carlos Alcaraz conquistou sua primeira vitória no ATP Finals, nesta quarta-feira. O tenista número três do mundo superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8), em 1h36min. Com o resultado, Alcaraz manteve suas chances de avançar ao mata-mata do torneio que reúne os oito melhores da temporada, em Turim, na Itália.

A vitória foi muito celebrada pelo espanhol, principalmente por ter superado um problema estomacal nos últimos dias - ele chegou a cancelar o treino de terça. "Eu me surpreendi com a forma como joguei na linha de base e com meu saque. Eu estava muito calmo. Tentei me concentrar no meu jogo e esquecer que não estava me sentindo bem, que estava doente, todas essas coisas. Uma vez que você pisa na quadra, você tem que esquecer tudo com que está lutando fora da quadra", comentou o tenista.

Alcaraz havia estreado com uma dura derrota para o norueguês Casper Ruud, que vivia má fase nas últimas semanas, por 2 a 0, na segunda-feira. A vitória nesta quarta, portanto, era fundamental para o espanhol seguir vivo no torneio. Com uma vitória e uma derrota, ele ocupa temporariamente a liderança do Grupo John Newcombe.

Na sexta-feira, Alcaraz vai enfrentar o alemão Alexander Zverev em sua última partida nesta fase de grupos. Se perder, estará praticamente eliminado da competição. Ruud e Zverev ainda se enfrentarão nesta quarta, definindo o cenário de possíveis classificações e quedas para a última rodada.

Em sua segunda partida na quadra dura e coberta de Turim, o tenista da Espanha se mostrou mais adaptado à velocidade do piso desde o início do confronto. Ao mesmo tempo, sacou melhor em comparação ao jogo de estreia. Ele sequer teve seu serviço ameaçado ao longo dos dois sets contra Rublev. E obteve duas quebras contra o rival russo.

Dominante, Alcaraz terminou a partida com 33 bolas vencedoras, contra 14 de Rublev. E cometeu 26 erros não forçados, diante de 23 do russo, que não tem mais chances de classificação. Rublev perdeu as duas partidas que disputou, sem vencer um set sequer.