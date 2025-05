Wendell fica no Reffis em reapresentação do São Paulo após pancada no clássico

O lateral esquerdo Wendell se limitou a trabalhos no Reffis nesta segunda-feira, dia da reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

Wendell sofreu uma pancada na região da bochecha e, por ainda sentir dores no local, trabalhou nas dependências internas do CT de maneira leve, sendo observado pelo Departamento Médico.

Caso as dores na região da bochecha amenizem até o treino de terça-feira, Wendell poderá trabalhar sem restrições e ser relacionado para o jogo contra o Libertad, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores.