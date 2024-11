Torcedor do Flamengo que foi agredido na final da Copa do Brasil teve traumatismo craniano

O representante comercial Richard Bastani, de 50 anos, foi espancado por três torcedores do Atlético-MG, em Belo Horizonte, no último domingo, após a vitória do Flamengo por 1 a 0 na final da Copa do Brasil, em jogo que deu o título ao clube carioca.

Torcedor da equipe rubro-negra, Richard foi a um bar comemorar, quando foi surpreendido pelo ataque. O relatório médico obtido pela Rádio Itatiaia indica que ele sofreu um trauma cranioencefálico com "sinais de alarme e perda de consciência".

Ele está internado no Centro de Tratamento Intensivo de um hospital particular da capital mineira. Além do traumatismo craniano, Bastani também teve um osso do rosto quebrado e três fraturas no braço. Por conta das agressões, ele vai precisar passar por cirurgia.

Verusca de Almeida Bastani, mulher do representante comercial, é torcedora do Atlético-MG e disse estar indignada com o que aconteceu e cobra justiça. Ela contou que assim que o marido chegou no bar começou a ser provocado, mas não deu atenção. O início da confusão aconteceu quando Bastani foi atingido por um copo de cerveja. Ao se virar, o flamenguista recebeu o primeiro soco e, na sequência, levou repetidos golpes no rosto.

Três homens foram presos pela agressão ao torcedor do Flamengo. Segundo a Itatiaia eles afirmaram que Bastani começou a briga, o que é contestado pela família do representante comercial. Um dos três agressores afirmou ter dado um chute no rosto de Bastani.