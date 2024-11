Ataques a torcedores israelenses deixam 5 hospitalizados e 62 presos na Holanda

Inicialmente, o governo de Israel ordenou que dois aviões fossem enviados à capital holandesa para trazer os torcedores de volta para casa. Mas o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recuou e afirmou que trabalharia para "fornecer soluções de aviação civil para o retorno de nossos cidadãos".

Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro apontava que "as imagens duras do ataque aos nossos cidadãos em Amsterdã não serão esquecidas" e que Netanyahu "vê o incidente horrível com a maior gravidade". Ele exigiu que o governo holandês tomasse "ações vigorosas e rápidas" contra os envolvidos.

O gabinete de Netanyahu acrescentou que ele havia pedido maior segurança para a comunidade judaica na Holanda. O primeiro-ministro holandês Dick Schoof, por sua vez, afirmou nas redes sociais que acompanhou os relatos da violência "com horror". "Ataques antissemitas completamente inaceitáveis contra israelenses. Estou em contato próximo com todos os envolvidos", declarou. Ele disse ter entrado em contato com Netanyahu para "enfatizar que os perpetradores serão rastreados e processados".

Problemas de segurança em torno da realização de jogos contra times israelenses visitantes levaram a Federação de Futebol da Bélgica a se recusar a sediar um jogo da Liga das Nações da Uefa em setembro. O jogo contra Israel foi disputado na Hungria sem a presença de torcedores no estádio.

A violência em Amsterdã deve causar um alerta de segurança para dois jogos marcados para este mês, justamente pela Liga das Nações. A França vai enfrentar Israel no Stade de France, nos arredores de Paris, na próxima quinta-feira - na quarta-feira torcedores do Paris Saint-Germain exibiram uma faixa gigante na arquibancada do Parque dos Príncipes com a mensagem "Palestina Livre". A outra partida que inspira preocupação terá novamente Maccabi Tel Aviv em campo, pela Liga Europa, contra o Besiktas, em Istambul, no dia 28.