São Paulo se reapresenta e Michel Araújo volta a treinar após lesão

Como espera manter a invencibilidade local diante dos paranaenses que já dura cinco anos, Zubeldía promete uma equipe forte ofensivamente no sábado e pode adiantar Lucas Moura, com Wellington Rato aparecendo no meio, na vaga de Ferreirinha, ainda carente de ritmo após voltar de lesão.

O clube espera casa cheia no jogo e anunciou a venda antecipada de 22 mil ingressos. Na reserva diante do Bahia, o zagueiro Arboleda também deve aparecer novamente entre os titulares, com a dúvida de quem atuará na lateral-esquerda se alongando até o dia do jogo. Welington, caso se recupere de dores musculares, volta na vaga de Jamal Lewis, ainda devendo futebol no clube.

O São Paulo mandou dois jogos longe de casa no Brasileirão, diante de Corinthians (Mané Garrincha, em Brasília) e Vasco (Brinco de Ouro, em Campinas) por causa de shows de Bruno Mars e pela troca do gramado. O novo piso, contudo, pode se tornar um problema para os jogadores por causa das chuvas que vêm castigando a cidade. O time não deve fazer um reconhecimento antes do jogo.