Morata, do Milan, é hospitalizado após sofrer choque de cabeça em treino

No momento do choque, companheiros e os médicos do Milan se desesperaram pela força do lance, imaginaram algo bastante grave e acabaram socorrendo o jogador às pressas ao hospital que fica a 120 quilômetros no Centro de Treinamento do clube.

Não há previsão de alta de Morata, mas a pausa da Data Fifa será benéfica para a recuperação do artilheiro. Após o duelo com o Cagliari, no San Siro, o Milan só voltará a campo no dia 23, em visita ao Slovan Bratislava, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.