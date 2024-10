Com boa campanha fora, Corinthians decide na Argentina vaga na final da Sul-Americana

Corinthians e Racing decidem uma vaga na final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio El Cilindro, na Argentina. Depois do empate por 2 a 2 em São Paulo, o time brasileiro precisa vencer fora de casa para ir à finalíssima. Em caso de nova igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.

Embalado pela vitória fora de casa sobre o Cuiabá, por 1 a 0, o Corinthians aposta na invencibilidade de cinco partidas para levar a melhor na Argentina. O resultado tirou o time do Parque São Jorge da zona de rebaixamento no Brasileirão e deu moral para o duelo com os argentinos depois do frustrante empate no jogo de ida das semifinais.

Nesta edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu os dois duelos fora de casa que disputou no mata-mata. Derrotou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, por 2 a 1, levando a melhor nos pênaltis após revés pelo mesmo placar na segunda partida; e venceu o Fortaleza, por 2 a 0, no Castelão, carimbando a classificação à semi com um 3 a 0 na capital paulista.