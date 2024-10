Ator da série de Senna revela aulas de kart e contato com a família para personificar ídolo

Representar a vida de um personagem famoso é um desafio para qualquer ator. Para Gabriel Leone, o nível de dificuldade foi ainda mais elevado ao encarar a oportunidade de reviver um ídolo nacional: Ayrton Senna. Ao Estadão, ele revelou que fez aulas de kart e teve contato com a família do tricampeão mundial de Fórmula 1 em sua preparação para a série Senna, da Netflix, a ser lançada no dia 29 de novembro.

Leone assumiu o desafio de viver o ídolo nacional no embalo de um trabalho anterior em que também precisou representar um piloto. Ele foi coadjuvante no filme "Ferrari", que conta a história de Enzo Ferrari, o fundador da emblemática marca italiana de carros. A obra, lançada em 2023, tem como protagonistas Adam Driver e Penélope Cruz.

Para entrar no clima da Fórmula 1, o ator brasileiro chegou a assistir o GP da Itália, no tradicional Circuito de Monza, in loco. Depois filmou no Circuito de Ímola, justamente onde Senna morreu há 30 anos. Sem querer, Leone acabou começando ali mesmo sua preparação para a série da Netflix.

Agora, como protagonista, o ator foi para a pista em sua preparação. "Eu pilotei uns karts. Eles foram uma parte bem importante da nossa preparação", conta, à reportagem. Foi o primeiro passo para mergulhar de cabeça na história do tricampeão mundial.

"A gente recriou tudo, desde o figurino até as caracterizações. Foi uma imersão muito grande para tentar passar o máximo de realismo possível. Filmamos quase tudo fora do Brasil, na Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte... E eu fiz o máximo que pude para me aproximar dele, de assistir vídeos, fotos, li coisas. Tive um pequeno contato com a família dele, com a Viviane (irmã de Senna) e a Bianca (sobrinha)", revelou.

Leone contou que as gravações foram permeadas por emoções, principalmente quando familiares de Senna viram o ator caracterizado como o protagonista. "Foi muito emocionante. Para mim, como ator, era importante chegar o mais perto possível dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava imitando ou caricaturando ele. O desafio foi o trabalho de me encontrar, de me aproximar o máximo dele."

Após dois projetos ligados ao automobilismo, o ator confessou que virou fã de F-1. "Quando eu era moleque, eu acompanhava um pouco o Rubinho (Barrichello) e o Felipe Massa na F-1. Mas nunca foi o meu esporte favorito. Mas, a partir do momento em que eu filmei o Ferrari, eu fui fundo para entender o esporte, comecei a acompanhar. Tive a oportunidade de acompanhar um GP em Monza. No ano passado, estive em Interlagos. Tomou uma outra perspectiva para mim e eu hoje eu sou fã de F-1."

CARTAS DE AMOR

Se Leone buscou o kart e os vídeos de Senna na internet, a atriz Alice Wegmann entrou em contato com cartas de Senna enviadas a sua então esposa, Lilian. Conhecida pelas novelas recentes na TV Globo, Alice encontrou nas cartas de amor o conteúdo ideal para representar a única esposa do ex-piloto de F-1.

"Eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente. Mas vi várias entrevistas, fiz uma boa pesquisa. Li cartas que eles trocaram, que o Senna mandava para a família falando sobre ela. Tudo isso me ajudou a criar essa atmosfera. Eu via que ela é uma mulher muito solar. Estava sempre sorrindo nas pistas, sempre presente", afirmou.

Alice revelou que já era fã de F-1 antes de receber convite para participar da série. "Acompanho a F-1 já há um tempo. É um esporte que gosto de assistir. Eu estava em Interlagos no ano passado. Neste ano, vou de novo. Eu era atleta. Ainda tem esse detalhe. Eu gosto de ver de perto o que eles estão sentindo, o que pensam, qual é a estratégia da corrida", disse a atriz, que chegou a competir na ginástica artística, treinando com os irmãos Daniele Hypólito e Diego Hypolito e a ginasta Jade Barbosa no Flamengo.