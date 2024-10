Artur Jorge mira final da Libertadores e prepara Botafogo para jogo histórico: 'Somos fortes'

Garantido na final da Copa Libertadores após eliminar o Peñarol nas semifinais (venceu o jogo de ida por 5 a 0 no Rio e perdeu a volta por 3 a 1 em Montevidéu), o Botafogo agora tem o pensamento voltado para a partida mais importante da história do clube: a decisão do torneio sul-americano com o Atlético-MG, marcado para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires.

No confronto entre os dois times brasileiros, o Botafogo tenta uma conquista inédita da Libertadores. Já o Atlético-MG vai em busca do bicampeonato da competição.

Após a partida desta quarta-feira, no Uruguai, o treinador botafoguense Artur Jorge comentou sobre como vai preparar sua equipe para o duelo contra o rival mineiro.

"Vamos alimentar a nossa energia para poder perceber que somos fortes, capazes. Nossa equipe vai com essa entrega para o jogo (com o Atlético-MG). Estamos na final e vamos disputá-la para vencer", afirmou o treinador português.

Após superar uma fase de grupos complicada (perdeu os dois primeiros jogos na chave), Artur Jorge disse que o Botafogo evoluiu ao logo das fases eliminatórias. Esse progresso, segundo ele, vai ser um ponto positivo para o time entrar mais forte para a decisão.

"Superamos a fase de grupos com muito mérito e depois passamos nas quartas, nas oitavas e na semi ganhando de equipes candidatas ao título. Fomos melhores que Palmeiras, São Paulo e agora o Peñarol", afirmou o treinador.

Passada a euforia de ter se classificado para a decisão da Libertadores, o foco agora é o Campeonato Brasileiro, competição que tem o Botafogo como líder isolado (64 pontos). Nesta rodada, os botafoguenses têm o Vasco pela frente no Engenhão.

"Não vai mudar nada. Vamos festejar (a passagem para a decisão), mas voltaremos ao trabalho. Vamos ter Vasco e Cuiabá em casa e precisamos de seis pontos para continuar nosso trajeto. Vamos lutar (também) pelo título brasileiro", disse.