Swiatek cai em grupo mais duro no WTA Finals e Sabalenka terá duas estreantes pelo caminho

Iga Swiatek não deu sorte no sorteio dos grupos para o WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada e será disputado em Riad, na Arábia Saudita, a partir de sábado até o dia 9. A polonesa terá pela frente rivais em tese mais experientes e complicadas do que a atual líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, que enfrentará duas estreantes no torneio de encerramento da temporada.

Depois de ficar fora da gira asiática e perder a primeira colocação do ranking, Swiatek voltará às quadras justamente em Riad com a missão de recuperar seu reinado no tênis feminino. Pela frente ela terá as norte-americanas Jéssica Pegula e Coco Gauff além da checa Barbora Krejcikova, de quem perdeu o último embate, no grupo laranja.

No outro lado, na chave roxa, Sabalenka enfrentará a casaque Elena Rybakina, de quem ganhou quatro de cinco jogos, e duas estreantes, a italiana Jasmine Paolini e a chinesa Zheng Qinwen, campeã individual nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Sabalenka abrirá a competição no sábado, justamente diante da freguesa Zheng, na quadra central. Será o quinto jogo entre elas e a vantagem da belarussa é gigante, com 100% de aproveitamento. O jogo está agendado para meio-dia (horário de Brasília). Na sequência, no mesmo dia, Paolini encara Rybakina.

Swiatek joga somente no domingo, diante de Pegula, de quem perdeu no último encontro, no US Open, com fáceis 6/2 e 6/4 para a norte-americana. A rival desbancou a polonesa no Grand Slam, mas perde no confronto por 5 a 2, apesar de viver um bom momento. O outro jogo do dia será entre Coco Gauff e Krejcikova.