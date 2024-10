Santos fica perto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro: veja as contas

Triunfo em casa sobre o Vila Nova no sábado e tropeço do Ceará no domingo, diante do Avaí, no Castelão. É dessa combinação que o Santos depende neste fim de semana para voltar a integrar a elite do futebol nacional. Com os 2 a 0 sobre o Ituano, nesta segunda-feira, a equipe paulista não só manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro (62), mas praticamente se garantiu entre os quatro primeiros. No entanto, como a classificação não está confirmada, resta ainda uma ponta de incerteza.

Após traçar a meta de alcançar 64 pontos para cumprir o objetivo do acesso, o time do técnico Fábio Carille está a um triunfo de ultrapassar essa marca (vitória leva a equipe aos 65). Próximo ao fim da competição, as atenções se voltam para o Ceará, quinto colocado.

Atualmente, a diferença entre os times está em oito pontos (62 a 54) restando quatro rodadas. A matemática nesse caso é simples: manter uma vantagem de dez pontos em relação ao time cearense restando três jogos para disputar.

Nesta "rodada decisiva", o Santos recebe o Vila Nova às 16h30. Caso conquiste a vitória, resta aos santistas aguardar o domingo para torcer por um empate ou derrota do Ceará contra o Avaí. O duelo está marcado para as 18h30, no Castelão.

Apesar de estar muito próximo do objetivo do acesso, Carille quer o elenco focado e cobra seriedade dos seus comandados para que o Santos faça a sua parte na Vila Belmiro.

"Matematicamente nós não estamos ainda (classificados). A gente tem que respeitar muito o futebol. Já vimos muitas coisas. Vou deixar esses caras ligados para esse jogo em casa. Precisamos de uma vitória, respeitando o Vila Nova, mas se impondo em casa. Com 65 pontos, não tem erro", afirmou o treinador após passar pelo Ituano.

Aproveitando o discurso de Carille, João Basso usou a entrevista para convocar a torcida santista para o confronto de sábado diante do Vila Nova na Vila Belmiro.

"Peço aos torcedores que continuem nos apoiando. Claro que durante a temporada não conquistamos todas as vitórias que eles queriam. Mas agora falta pouco. Apenas quatro jogos para o Santos voltar para o lugar de onde não deveria ter saído", afirmou o defensor que exaltou ainda o papel da torcida nos jogos da Vila. "É como se a gente estivesse atuando com um jogador a mais".