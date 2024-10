Fiorentina tem atuação impecável e 'atropela' a Roma no Campeonato Italiano

Jogando sob o apoio de sua torcida, a Fiorentina não tomou conhecimento da Roma no confronto deste domingo ao golear o rival por 5 a 1, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado favorável, o time do técnico Raffaele Palladino deu um importante passo no objetivo de se aproximar do pelotão de frente. Com o triunfo, sua equipe chegou aos 16 pontos e ocupa a quarta colocação.

O revés complica a situação da equipe romana. A derrota deixa o time na parte intermediária da classificação. Com dez pontos, a Roma aparece na 11ª colocação. Em nove jogos, foram três derrotas, quatro empates e apenas dois triunfos.

Apostando na intensidade, a Fiorentina chegou aos 2 a 0 com 18 minutos de jogo. Moise Kean abriu o placar e Beltran ampliou. Manu Kone diminuiu na sequência, mas antes do intervalo, Moise Kean fez 3 a 1.

Na volta do intervalo, Edoardo Bove aumentou a contagem fazendo 4 a 1. Perdido em campo, a Roma teve Mario Hermoso expulso. Reduzido a dez homens, a equipe romanista ainda viu o Mats Hummels marcar contra ao desviar a bola para as próprias redes.

Na próxima rodada do Italiano, a Roma tenta a reabilitação na competição em duelo com o Torino, no estádio Olímpico. Já a Fiorentina vai tentar manter o embalo da goleada visitando o Genoa.