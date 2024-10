Gabigol volta a marcar após longo Jejum e Flamengo goleia o Juventude no Maracanã lotado

Apoiado por mais de 60 mil torcedores, que lotaram o Maracanã, o Flamengo venceu por 4 a 2 o Juventude, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e se manteve vivo na briga pelo título. Gabigol marcou um dos gols, em cobrança de pênalti, interrompendo um jejum de 14 jogos sem balançar as redes.

O resultado manteve o Flamengo em quarto lugar, com 54 pontos, porém, com um jogo atrasado diante do Internacional e que será disputado na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Depois deste compromisso, o time carioca vai disputar o primeiro jogo final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã.

A derrota deixou o Juventude com 34 pontos, em 15.º lugar. Na rodada anterior, em casa, o time gapucho já tinha perdido para o Palmeiras, pelo placar de 5 a 3.

Com as arquibancadas cheias e vibrantes, o Flamengo começou no ataque. Não demorou e abriu o placar aos sete minutos. A jogada teve início numa roubada de bola de Erick Pulgar, que ligou para Gabigol e que passou a Arrascaeta. O uruguaio bateu forte e o rebote ficou com Michael, que teve calma para ajeitar a bola tirar dois adversários e bater no canto direito do goleiro Gabriel.

O Juventude estava nervoso, errava passes e perdia a bola no seu campo defensivo, comprometendo, inclusive, o esquema de marcação armado por Jair Ventura com duas linhas de quatro. Sem conseguir trocar passes, a única saída era tentar a ligação direta.

O ritmo ofensivo do Flamengo era intenso, exigindo boas defesas do goleiro Gabriel. Numa delas, ele saltou e cortou o passe de Gerson que certamente seria o gol de Gabigol.

A bola sobrou para o lateral João Lucas que lançou Gilberto nas costas da defesa flamenguista. Ele avançou pelo lado direito, invadiu a área e chutou forte, deixando tudo igual: 1 a 1, aos 23 minutos.

Depois de alguns minutos, o Flamengo voltou a dominar as ações, pressionando e finalizando. Gabigol estava bem ativo, quase marcou aos 36 minutos, quando recebeu de Léo Pereira e chutou forte, mas Gabriel rebateu. Dois minutos depois, Gabigol ficou com um rebote e até balançou as redes, porém, estava impedido.

O segundo tempo começou com o Flamengo de novo no ataque. Logo no primeiro minuto, Gerson trocou passe com Michael e recebeu um tranco de Gilberto. Bem posicionando, o árbitro Bráulio da Silva Machado anotou pênalti.

Na cobrança, aos três, Gabigol deslocou o goleiro Gabriel e saiu para comemorar seu 158.º gol com a camisa do rubro-negro. Interrompeu um jejum de 14 jogos, 752 minutos, o maior tempo dele dentro do clube.

Aos oito minutos saiu o terceiro gol. Michael foi lançado em contra-ataque e fez o passe lateral para Gerson, que cortou um marcador e rolou para Arrascaeta bater de primeira no canto direito do goleiro: 3 a 1.

Com maior volume de jogo, o Flamengo continuava no ataque, porém, sofreu o segundo gol aos 24 minutos. Após um levantamento na área, a bola foi rebatida e sobrou para Edson Carioca dentro da área. Ele teve tempo de dominar e bater no alto. A bola tocou nas mãos de Rossi, que falhou, e entrou: 3 a 2.

Aos 26 minutos, o experiente meia Nenê entrou no lado do Juventude no lugar de Gilberto, mas acabou expulso três minutos depois ao reclamar de uma falta de forma agressiva. Com um jogador a menos, o Juventude perdeu força e esperança de buscar o empate. O Flamengo ainda teve à sua disposição o contra-ataque e marcou o quarto gol aos 49 minutos, quando Alcaraz lançou Gerson em velocidade e ele fez o passe no meio para Plata, que ajeitou, trocou de pé e bateu no canto, fechando o placar em 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 2 JUVENTUDE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta e Gerson; Michael (Alcaraz) e Gabigol (Plata). Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama (Davi Góes), Luis Mandaca (Gabriel Taliari), Ewerthon (Marcelinho) e Edson Carioca (Erick); Gilberto (Nenê). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Michael, aos sete, e Gilberto, aos 23 minutos do primeiro tempo. Gabigol, aos três, Arrascaeta, aos oito, Edson Carioca, aos 24 minutos e Plata aos 49 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arrascaeta, Léo Pereira e Alcaraz (Flamengo). Edson Carioca, Davi Góes e João Lucas (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Nenê (Juventude)

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 3.056.412,50

PÚBLICO - 56.840 pagantes (60.286 torcedores)

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).