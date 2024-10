Artur Jorge descarta euforia no Botafogo e já foca no Brasileirão: 'Pés fincados na terra'

A torcida do Botafogo está em êxtase após a goleada por 5 a 0 sobre o Peñarol e a vaga à final da Libertadores muito bem encaminhada. Mas o técnico Artur Jorge não quer saber de euforia no elenco, ciente que não há nada ganho. Para fechar a temporada com ao menos uma taça, o treinador não abrirá mão de manter a seriedade no Brasileirão, no qual o time é líder, e já cobra concentração e respeito ao Red Bull Bragantino, adversário deste sábado.

"Estamos tentando fazer que as metas que temos sejam de clube grande, de equipe grande, que possamos sentir diariamente a pressão", admitiu o comandante à Botafogo TV. "Fizemos há dois dias um jogo de semifinal da Libertadores, ganhamos com margem confortável, mas viramos o foco para o jogo com o Red Bull Bragantino. Não há tempo para desfrutar de euforia", enfatizou.

Querendo entrar para a história do clube carioca, o comandante português é todo cautela para que o clube não repita a temporada passada e chegue no fim do ano chorando a perda de uma taça que estava nas mãos e escapou com série ruim de resultados.

"Temos a responsabilidade de ter os pés fincados na terra, a responsabilidade de saber que o projeto ainda está longe do fim, percebendo e vivendo os momentos bons", advertiu, ciente que tem somente um ponto a mais que o vice-líder Palmeiras.

"Não somos de ferro, vivemos os momentos bons, ficamos orgulhosos, mas temos que virar o chip para treinarmos no dia seguinte. Ontem chovia muitíssimo e estávamos a trabalhar porque o objetivo está neste jogo de sábado", disse. "Isso faz a mentalidade ganhadora, jogadores não se cansarem de ganhar. Digo muitas vezes aos nossos jogadores que não se cansem de ganhar", continuou. "Por vezes, quando parecemos que estamos em patamar alto, a vitória deixa de ter o mesmo valor. Tem que ter sempre esse mesmo valor, temos que lutar em todos os jogos."

O Botafogo vem de tropeço diante do Criciúma no Engenhão, no qual abriu o marcador aos 46 minutos do segundo tempo e ainda permitiu o empate. Recuperar os pontos perdidos virou obsessão para a ida a Bragança Paulista, o que deve fazer o time utilizar seus titulares.

"Quando temos resultado que não gostamos, não há outra forma que não seja mudar a mentalidade para o jogo seguinte. É um processo, um trabalho feito, felizmente temos jogadores com muita ambição, que já ganharam muito, outros não, essa diferença faz haver um objetivo comum em favor do Botafogo para conseguir colocar esse clube no lugar que merece."

O Botafogo está perto de cumprir as palavras da chegada de Artur Jorge. Mas o treinador sabe que qualquer deslize pode custar caro. "Há seis meses, quando eu cheguei, em abril, prometi, falei que seria uma caminhada de sucesso, e cada vez mais, eu tenho mostrado que eu fiz uma aposta certeira, aquela que eu tive também, para poder fazer parte deste grandioso clube e poder lutar por objetivos maiores", exaltou sua escolha pelo futebol brasileiro. "Esse sempre foi o meu compromisso. Estamos, nessa altura, com dois grandes objetivos pela frente, temos que lutar por eles ainda, mas o balanço é positivo."