Ministro do Esporte cobra 'punição exemplar' a torcedores do Peñarol após prisões

O ministro do Esporte, André Fufuca, cobrou "punições exemplares e definitivas" aos torcedores envolvidos em grande confusão no Rio de Janeiro antes da partida entre Botafogo e Peñarol pela ida da semifinal da Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira (23). O jogo está marcado para 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

A confusão generalizada foi protagonizada por torcedores do time uruguaio. Cerca de 200 deles foram detidos. Reunidos na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, torcedores do Peñarol saquearam quiosques e entraram em confronto com a Batalhão de Choque da Polícia Militar. Motocicletas e um ônibus foram incendiados na confusão.

"O Ministério do Esporte manifesta sua total indignação e repúdio absoluto diante dos atos de selvageria cometidos por torcedores do Peñarol na Orla do Recreio, no Rio de Janeiro, nesta manhã. A violência bárbara, registrada em plena via pública, não apenas envergonha o esporte, mas também representa uma ameaça inaceitável à ordem e à segurança dos cidadãos", disse o ministro André Fufuca, em nota oficial.