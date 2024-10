Sem respiro, Atlético-MG pega o River Plate em primeiro jogo da semifinal da Libertadores

Depois de uma difícil classificação à final da Copa do Brasil, o Atlético-MG já tem outra decisão pela frente. Nesta terça-feira, às 21h30, recebe o River Plate, da Argentina, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.

A partida de volta está marcada para a terça-feira seguinte (29), às 21h30, no tradicional Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Quem vencer, encara quem passar do duelo entre Botafogo e Peñarol, do Uruguai, que fazem o primeiro jogo na quarta-feira, no Rio.

No último sábado, o Atlético-MG fez um duelo bem desgastante com o Vasco, debaixo de chuva no Rio, pelas semifinais da Copa do Brasil. Com gol de Hulk no final, o jogo terminou empatado por 1 a 1 e o time mineiro avançou à final por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

Campeão da Libertadores em 2013, seu único título, o Atlético chegou às semifinais após reverter o placar diante do Fluminense. Após perder por 1 a 0, venceu em casa por 2 a 0.

Todos os jogadores que foram titulares contra o Vasco estão disponíveis para o técnico Gabriel Milito. Além disso, tem dois retornos importantes para a competição continental. O volante Fausto Vera e o atacante Deyverson não puderam jogar na Copa do Brasil por terem atuado em outras equipes anteriormente e podem ser novidades na escalação. Fausto Vera tem concorrência de Otávio e Alan Franco no setor.

Matías Zaracho, Bernard e Cadu seguem no departamento médico. Já Deyverson pode formar trio com Paulinho e Hulk no ataque e, neste caso, Rubens deixaria o time.

Milito admitiu que algumas alterações podem ocorrer por conta do desgaste físico, mas minimizou o cansaço em retas decisivas das competições.

"É impossível jogar tantos jogos com os mesmos jogadores, mas acredito muito no grupo. Quando um time tem um sonho grande por conquistar coisas, o cansaço se domina. Agora não há mais cansaço, agora só sonhar e lutar. Será difícil? Muito difícil. Mas vivemos de sonhos", declarou.

O River Plate está em busca de seu quinto título, já que conquistou o continente em 1986, 1996, 2015 e 2018. Nas quartas de final, eliminou o Colo-Colo, do Chile, após empate por 1 a 1, fora, e vitória, por 1 a 0, em casa.

O técnico Marcelo Gallardo é muito identificado com o clube, sendo o técnico do time entre 2014 e 2022. Nas temporadas 2023 e 2024 saiu para comandar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas voltou ao clube argentino no começo de agosto.

Na lista de relacionados, a novidade fica por conta do meia-atacante Pity Martínez, que se recuperou de lesão no joelho, ocorrida em janeiro. Assim, é muito provável que ele não jogue e acompanhe a delegação apenas pelo prestígio que tem. Martínez fez parte dos dois últimos títulos do River Plate na Libertadores.

Nome conhecido do Atlético-MG, o meia Nacho Fernández também foi relacionado. No clube brasileiro, Nacho foi campeão mineiro, brasileiro, e da Copa do Brasil em sua passagem entre 2021 e 2022, somando mais de 100 jogos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X RIVER PLATE-ARG

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco; Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Rubens, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

RIVER PLATE - Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter e Nacho Fernández; Maxi Meza, Miguel Borja e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).