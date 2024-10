Atlético-GO e Cuiabá fazem 'duelo de desesperados' no Brasileirão

Atlético-GO e Cuiabá farão o verdadeiro 'duelo de desesperados' nesta sexta-feira, quando a partir das 19h se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na vice-lanterna, o Cuiabá está quatro pontos atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Atlético ocupa a última colocação da tabela de classificação, com 21, estando virtualmente rebaixado para a Série B em 2025.

Nos últimos seis confrontos entre eles, o equilíbrio tem sido a marca registrada. Desde a vitória do Cuiabá sobre o adversário no Brasileirão de 2021, por 2 a 1, os times empataram todas as partidas seguintes. Ao todo, nos nove jogos que já disputaram, ambas as equipes possuem uma vitória cada, além de sete empates.

Nove pontos atrás do primeiro time fora do Z-4, o Atlético-GO tem um duro desafio para o restante da temporada, na luta contra o rebaixamento. Na última rodada perdeu por 2 a 0 para o Criciúma e agora busca a reabilitação.

O técnico Umberto Louzer deve promover mudanças no time goiano. Voltando de suspensão, o goleiro Ronaldo vai ocupar o lugar de Pedro Rangel, que mesmo sendo reserva, levou o terceiro amarelo contra o Criciúma e está fora. O zagueiro Alix Vinícius, pelo mesmo motivo, dará lugar a Luiz Felipe. No ataque, Derek começará jogando no lugar de Hurtado, também suspenso.

Do outro lado, o Cuiabá quebrou uma sequência negativa de três jogos sem vencer no Brasileirão, ao bater o São Paulo por 2 a 0 antes da Data Fifa, na Arena Pantanal. Assim, o técnico Bernardo Franco espera manter a base do time que saiu vitorioso na rodada anterior.

Mas o Cuiabá vai ter duas baixas: o lateral-direito Matheus Alexandre e o meia Lucas Fernandes, ambos suspensos. "São partidas determinantes, temos que tratar como jogos de seis pontos. Creio que estamos bem preparados para conseguir essas vitórias", projetou o lateral Raylan.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CUIABÁ

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Gabriel Baralhas; Janderson, Derek e Matías Lacava. Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ - Walter; Raylan, Marllon, Bruno Alves, Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Max, Gustavo Sauer e Clayson; Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (FIFA - SC).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).