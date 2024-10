Com Guarani em crise, presidente André Marconatto se afasta e Ricardo Moisés é demitido

Em situação cada vez mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani teve mudanças importantes no seu comando nesta quinta-feira. Em comunicado oficial do conselho de administração (CA), ficou definido o afastamento do presidente André Marconatto por motivos de saúde. Além disso, o clube desligou totalmente o ex-presidente e ex-CEO Ricardo Moisés.

A presidência agora será ocupada por Rômulo Amaro, que tinha o cargo de vice-presidente de negócios, como confirmou o clube em suas redes sociais. "Durante a reunião, o presidente André Marconatto anunciou seu afastamento do cargo por motivos de saúde. Desejamos a ele uma rápida e plena recuperação. Em decorrência desse afastamento, definiu-se que Rômulo Amaro ocupará a presidência a partir da presente data", disse trecho da nota.

Ricardo Moisés agora não tem mais nenhum função. Ex-presidente da diretoria executiva, ele tinha sido colocado como CEO, cargo criado ainda em 2023 por André Marconatto, então presidente do Conselho de Administração. A ligação familiar também vinha pesando nas críticas de alguns sócios e conselheiros, porque Moisés é cunhado de Marconatto.

Com o movimento para saída de Ricardo Moisés, o cargo foi extinto em junho deste ano. Mesmo assim, ele vinha atuando como representante do Guarani em alguns assuntos pendentes, como acordos judiciais e negociações para as transmissões de jogos.

"Em atendimento à determinação do Conselho Deliberativo, decidiu-se pelo desligamento total de Ricardo Moisés, que não exercerá mais nenhuma função junto ao Guarani", confirmou o clube.

O Guarani ainda informou que uma coletiva será realizada nesta sexta-feira para esclarecer a situação e fez um pedido de desculpas pela temporada. "O Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube pede desculpas à sua imensa e apaixonada torcida pela campanha em curso, e se empenhará em corrigir os erros cometidos. O Guarani é eterno, gigante, e voltará ao seu lugar de direito."

Nos últimos quatro jogos, o Guarani teve um empate e três derrotas. O time vive a fase mais decisiva na luta pela permanência por enfrentar quatro concorrentes diretos, mas já perdeu os dois primeiros: Ituano, por 1 a 0, e Botafogo, por 3 a 2.

Com isso, estacionou nos 25 pontos, cinco a menos do que o vice-lanterna Brusque, com 30, e nove a menos do que a Chapecoense, primeira fora da zona de rebaixamento (Z-4), em 16º com 34. O time bugrino agora vai enfrentar o CRB, 17º com 33, e depois, dia 20, faz o dérbi com a Ponte Preta, dona de 35 pontos.